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13:22, 29 декабря 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о записи новогоднего обращения Путина

Песков: записано ли новогоднее обращение Путина заранее, вы узнаете 31 декабря

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

О том, записано ли уже новогоднее обращение президента России Владимира Путина, жители страны узнают 31 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что главным в сообщении Путина будет «Новый год».

Ранее Песков отказался раскрывать, где и в какой обстановке будет записано новогоднее обращение президента к россиянам.

31 декабря 2022 года Путин обратился к россиянам на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе поездки глава государства также пообщался с командующим и вручил награды военнослужащим.

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      Константин Лысяков
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