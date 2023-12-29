В Кремле ответили на вопрос о записи новогоднего обращения Путина

Песков: записано ли новогоднее обращение Путина заранее, вы узнаете 31 декабря

О том, записано ли уже новогоднее обращение президента России Владимира Путина, жители страны узнают 31 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что главным в сообщении Путина будет «Новый год».

Ранее Песков отказался раскрывать, где и в какой обстановке будет записано новогоднее обращение президента к россиянам.

31 декабря 2022 года Путин обратился к россиянам на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе поездки глава государства также пообщался с командующим и вручил награды военнослужащим.