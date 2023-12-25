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15:03, 25 декабря 2023Россия

В Кремле высказались о новогоднем обращении Путина

Песков не стал раскрывать, откуда Путин обратится к россиянам в новогоднюю ночь
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать, откуда президент России Владимир Путин запишет новогоднее обращение к россиянам. Его слова передает ТАСС.

По словам Пескова, «мы узнаем в новогоднюю ночь», в какой обстановке прозвучит обращение главы государства к россиянам.

Президент до этого рассказывал, что встретит новый 2024 год в компании близких людей. В новогоднюю ночь, по словам президента, он выпьет бокал шампанского с близкими людьми и будет разговаривать с ними на бытовые темы.

В 2022 году Путин обратился к россиянам в штабе Южного военного округа на фоне российских военнослужащих. Тогда же глава государства пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам и награды военнослужащим.

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      Анастасия Шейкина
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