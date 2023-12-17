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13:14, 17 декабря 2023Россия

Путин рассказал о планах на Новый год

Путин рассказал, что в Новый год планирует выпить бокал шампанского с близкими

Фото: Olga Deeva / Unsplash

Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год в компании близких людей. О планах он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого выложил в Telegram журналист Павел Зарубин.

Путин рассказал, что во время просмотра обращения президента выпьет бокал шампанского с близкими людьми и будет разговаривать с ними на бытовые темы. Что касается подарков, то Путин отметил, что пока не выбирал их.

«Я еще не был в магазине, еще не выбирал этих подарков, но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю Новый год, сделать что-то приятное», — добавил он.

Ранее Путин дал россиянам советы относительно того, чем стоит заняться в новогодние праздники.

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      Полина Кислицына
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