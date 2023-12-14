Путин посоветовал россиянам занятия на новогодние праздники

Путин: в новогодние праздники нужно больше внимания уделить близким и семье

Президент России Владимир Путин заявил, что в новогодние праздники нужно больше внимания уделить близким и семье. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Нужно больше внимания уделить близким, семье, позаниматься вместе — найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Новый год желательно провести с близкими людьми и семьей.

Год назад Владимир Путин описал свою новогоднюю ночь. Он заявил, что будет праздновать Новый год в кругу семьи и близких, а также в шутку отметил, что «посмотрит выступление президента». «Чтобы рядышком все были, близкие люди», — описал свои планы президент.