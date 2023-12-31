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12:52, 31 декабря 2023Культура

Мошенники обманули известную актрису на десятки тысяч рублей

Актриса Ирина Малышева лишилась 21 тыс. руб. из-за мошенников

Фото: Unsplash

Известную советскую и российскую актрису Ирину Малышеву обманули мошенники, у которых она хотела купить лекарство для своих собак. Артистка лишилась десятков тысяч рублей, передает Telegram-канал Shot.

Звезда фильмов «Борис Годунов» и «Мертвые души» написала в чат-бот, в котором ей предложили приобрести нужные медикаменты за 21 тысячу рублей. Малышева согласилась на сделку и перевела продавцу запрашиваемую сумму. Лекарства так и не пришли, после чего актриса обратилась в полицию.

Ранее в декабре стало известно, что мошенник, выдавший себя в Telegram за народного артиста России Александра Буйнова, попытался выманить деньги у директора музыканта Сергея Пудовкина. По словам Пудовкина, злоумышленник хотел получить от него десять тысяч долларов. Он заявил, что Буйнов собирается обратиться в полицию.

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      Александра Качан
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