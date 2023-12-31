На Украине поглумились над жертвами обстрела Белгорода

Украинское агентство УНИАН опубликовало шуточный ролик про обстрел Белгорода

Украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале высмеяло обстрел Белгорода.

Оно опубликовало шуточный видеоролик, вставив в него кадры со взрывами в городе. На видео показана заставка программы юмористической студии «95 квартал», где раньше работал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства, улыбаясь, включает радио в машине, после чего раздаются крики и звуки взрывов, а также показываются кадры со взрывами и их последствиями. «Этот "Квартал" мы смотрим», — гласит подпись.

Подавляющее большинство пользователей юмор не оценило. Так, пост собрал более 6,5 тысячи дизлайков, еще свыше 700 человек отреагировали на публикацию смайлом с изображением клоуна.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород днем 30 декабря, лишив жизни 18 взрослых и троих детей.