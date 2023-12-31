Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:03, 31 декабря 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о полученной за год помощи от Запада

Министр финансов Украины Марченко: Киев в 2023 году получил от Запада $42,5 млрд
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Киев в 2023 году получил от западных партнеров 42,5 миллиарда долларов, но только четверть от этой суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Марченко рассказал, что в 2023 году объем портфелей кредитных проектов Украины с международными финансовыми институтами стал самым большим за все годы сотрудничества.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от Запада с начала специальной военной операции (СВО) 73,6 миллиарда гривен. Из всей суммы 42,5 миллиарда пришлись на 2023 год, а самыми главными донорами Украины, по его словам, стали Евросоюз, США и Международный валютный фонд (МВФ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Повышение призывного возраста, пенсий и стоимости ТО: что изменилось в России с 1 января 2024 года?

      Патриарх Кирилл призвал молиться о мире и справедливости

      Полиция Киева опровергла сообщения о запуске салютов во время тревоги

      Пьер Ришар извинился за подпись под обращением в поддержку Депардье

      СБ Украины выдворила московского блогера с курорта в Карпатах

      Полянский заявил об изменении восприятия украинского кризиса в ООН и в мире

      На Украине рассказали о полученной за год помощи от Запада

      Ключевой план США против России назвали провальным

      В Кирове отменили праздничные гуляния в поддержку Белгорода

      В Киеве неизвестные проигнорировали запрет и запустили салют во время тревоги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости