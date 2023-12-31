На Украине рассказали о полученной за год помощи от Запада

Министр финансов Украины Марченко: Киев в 2023 году получил от Запада $42,5 млрд

Киев в 2023 году получил от западных партнеров 42,5 миллиарда долларов, но только четверть от этой суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно. Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Марченко рассказал, что в 2023 году объем портфелей кредитных проектов Украины с международными финансовыми институтами стал самым большим за все годы сотрудничества.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от Запада с начала специальной военной операции (СВО) 73,6 миллиарда гривен. Из всей суммы 42,5 миллиарда пришлись на 2023 год, а самыми главными донорами Украины, по его словам, стали Евросоюз, США и Международный валютный фонд (МВФ).