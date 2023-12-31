На Украине заявили о возможном лишении льгот миллионов переселенцев

Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн. переселенцев могут лишить льготных выплат

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что около двух миллионов граждан страны, которые являются внутренними переселенцами с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат в случае не внесения изменений в действующее постановление. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня такие выплаты получают около 2,5 миллионов человек, из которых 40 процентов заявили, что живут лишь на помощь государства. Выплат лишатся те, кто подал заявление на выплату такой помощи после 1 августа.

Верещук добавила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений для внесения в действующий документ.

Ранее Верещук анонсировала возможное сокращение социальных расходов государства. Она допустила, что ресурсов государства на социальную и гуманитарную сферы «может быть меньше, чем нам бы хотелось».