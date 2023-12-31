Нарколог назвал безвредную для организма дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Нарколог Иванов разрешил выпить 150 граммов крепкого алкоголя в новогоднюю ночь

Употребление в новогоднюю ночь150 граммов крепкого алкоголя не нанесет существенного вреда организму. Об этом сообщил психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Алтайского края Андрей Иванов «Российской газете».

Указанный объем эквивалентен 200-250 граммам сухого вина или шампанского либо литру некрепкого пива, отметил он.

Допустимый объем алкоголя, который можно употребить за вечер без риска негативных последствий, утвержден Всемирной организацией здравоохранения, подчеркнул специалист. При этом многие не придерживаются этих норм во время новогодних праздников, добавил Иванов.

Ранее россиянам назвали самые полезные закуски на новогоднем столе. Нутрициолог Анастасия Кондаурова отнесла к таким блюдам бутерброды с икрой и холодец.

