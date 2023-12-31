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18:12, 31 декабря 2023Среда обитания

Названы простые способы избавиться от вони в доме

«БелНовости»: избавиться от вони в доме помогут чайные пакетики

Фото: Unsplash

Избавиться от неприятного запаха в доме или квартире помогут чайные пакетики. Простые способы убрать вонь назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, перед тем, как приступать к нейтрализации запаха, важно найти и устранить его источник. После этого можно развесить сухие чайные пакетики по квартире и оставить их на сутки. Помочь может и кожура цитрусовых — она наполнит дом приятным ароматом.

Если неприятный запах ощущается на кухне, эксперты советуют поварить кожуру апельсина или лимона в небольшом количестве воды. Варить можно также раствор уксуса с водой, эта же смесь поможет избавиться от особенно стойких загрязнений на различных поверхностях. Еще один способ быстрее убрать неприятный запах — проветрить помещение, предварительно развесив по нему влажные полотенца.

Ранее эксперты сетевого издания рассказали, как избавиться от плесени. Для этого нужно приготовить раствор из уксуса, перекиси водорода и борной кислоты.

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      Александра Качан
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