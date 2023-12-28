Раскрыт рецепт простого средства от плесени в доме

Уксус, перекись водорода и борная кислота помогут избавиться от плесени в доме

Для избавления от плесени в доме не обязательно использовать бытовую химию. Рецепт простого и эффективного средства от грибка раскрыли эксперты «БелНовости».

Для этого понадобится смешать 100 граммов воды, 50 граммов столового уксуса, 50 граммов перекиси водорода и 25 граммов борной кислоты. Полученный раствор нужно подогреть до температуры 50 градусов Цельсия и нанести на участки с плесенью. Затем смыть все влажной тряпкой.

«Если этот способ не подействовал с первого раза, то можно повторить процедуру. Чтобы предотвратить распространение грибка, лучше периодически сбрызгивать место уксусной кислотой», — добавили эксперты.

Ранее стало известно о дешевом способе очистить ковер в прихожей. Для этого понадобится смешать столовую ложку белого уксуса и чайную ложку жидкости для мытья посуды. Получившуюся смесь нужно залить стаканом теплой воды, а затем добавить чайную ложку пищевой соды. В результате должна образоваться обильная пена.