Назван способ выполнить свои новогодние обещания

Методист Биктагирова назвала планирование способом выполнить новогодние обещания

Причиной усталости и снижения мотивации к выполнению новогодних обещаний может быть неправильное планирование или его отсутствие. Методист Skyeng Диляра Биктагирова рассказала «Ленте.ру» о приемах для достижения всех целей.

«Распишите свои цели, опираясь на колесо баланса, то есть в таких сферах, как карьера, финансы, здоровье, друзья, семья, развитие, отдых, условия жизни. При этом цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени», — рекомендовала Биктагирова.

К примеру, цель «выучить английский в 2024 году», по словам методиста, сформулирована неверно, ведь нельзя выучить весь английский сразу.

Пример правильно сформулированной цели — «регулярно (2–3 раза в неделю) заниматься с репетитором, чтобы к концу 2024 года достичь уровня Intermediate и выучить минимум 50 терминов для работы» Диляра Биктагирова методист

Большие цели Биктагирова посоветовала разбивать на маленькие, так продвигаться к их достижению будет легче.

«В масштабах года сложно ориентироваться, насколько вы близки к выполнению своих обещаний. Проще двигаться шаг за шагом. Разбейте каждую цель на мелкие, но конкретные задачи», — объяснила методист.

Она также рекомендовала учитывать циркадные ритмы. К примеру, самые неприятные, но важные задачи лучше выполнять утром. Ранний вечер — отличное время для умственного труда, вечер — для творчества.

Кроме того, Биктагирова посоветовала фиксировать выполнение даже самых маленьких задач на пути к цели, например, с помощью трекера задач. Это, по ее словам, отличный инструмент для мотивации, который также поможет отследить прогресс выполнения ваших новогодних обещаний.

Ранее результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что за последний год средние планируемые расходы россиян по трем праздничным статьям (новогодний стол, подарки и досуг) выросли на 16 399 рублей. В среднем граждане намерены потратить на празднование Нового года 54 067 рублей.