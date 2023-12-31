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10:02, 31 декабря 2023Бывший СССР

Объект критической инфраструктуры загорелся в Киевской области

Объект критической инфраструктуры загорелся в Киевской области после взрывов

Фото: Oleksiichik / Shutterstock / Fotodom

Объект критической инфраструктуры загорелся в Киевской области после ночных взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко.

Подробности произошедшего он не уточнил. Кравченко отметил, что пожар удалось ликвидировать.

Ночью 30 декабря военкоры сообщили, что в сторону Киева направляется рой ударных дронов. Утверждалось, что дроны подлетают к украинской столице из Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Также замечены беспилотники вдоль границы Николаевской и Одесской областей.

Украинский портал оповещения населения об угрозах воздушных атак сообщал, что сирены воздушной тревоги звучат во всех восточных областях страны.

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