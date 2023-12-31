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08:31, 31 декабря 2023Ценности

Лисовец назвал подходящие наряды для встречи Нового года

Стилист Лисовец: Новый год можно встречать в блестящих вещах зеленого цвета

Фото: Junior REIS / Unsplash

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянам самые подходящие наряды для встречи Нового года. Об этом он рассказал «Газете.ру».

Он посоветовал встречать праздник в блестящих или кожаных нарядах. При этом стилист уточнил, что лучше выбирать одежду красного, зеленого, фисташкового и пыльно-розового оттенков. Он также добавил, что кожаные вещи сейчас являются абсолютным трендом. По словам Лисовца, это могут быть юбки, брюки, пиджаки, а также галстук или блузка с бантом.

«Не останавливайте себя ни в чем, главное, покупайте то, что вам нравится и что вы сможете носить потом еще долго. Потому что сейчас к выбору одежды нужно подходить рационально», — отметил эксперт. Он также рекомендовал дополнить новогодний образ красивой крупной бижутерией.

Ранее стилист Олег Борха призвал россиянок присмотреться к нарядам зеленых тонов, поскольку они символизируют обновление и гармонию. При этом, как отмечает эксперт, разрешается выбрать абсолютно любые оттенки, например насыщенный изумрудный или цвет морской волны.

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      Марина Совина
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