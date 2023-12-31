Полиция Киева опровергла сообщения о запуске салютов во время тревоги

Полиция Киева опровергла сообщения о запуске салютов во время воздушной тревоги

Полиция Киева опровергла сообщения о запуске салютов в украинской столице во время воздушной тревоги. Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что в ходе проверки информацию о запуске фейерверков в районе Осокорки не подтвердилась. В полиции уточнили, что распространившееся в местных пабликах видео оказалось прошлогодним.

«Выезжавшие на вероятное место происшествия сотрудники полиции общались с местными жителями, однако никто данную информацию не подтвердил», — добавили в ведомстве.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве неизвестные запустили салют во время воздушной тревоги, проигнорировав запрет на запуск фейерверков по всей Украине.