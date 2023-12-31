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22:47, 31 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве неизвестные проигнорировали запрет и запустили салют во время тревоги

«Страна»: в Киеве запустили салют во время воздушной тревоги, несмотря на запрет

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В Киеве неизвестные запустили салют во время воздушной тревоги, проигнорировав запрет на запуск фейерверков по всей Украине. Об этом рассказало издание «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел в жилом массиве Осокорки на юго-востоке украинской столицы. Спустя час появилось еще одной сообщение со ссылкой на местные паблики о возможном запуске салюта, без уточнения района.

В Киеве вечером 31 декабря объявили воздушную тревогу, сигналы звучат практически два часа. На территории Киевской области произошли взрывы.

Днем 31 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины одновременно около 11:42 по московскому времени.

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      Марина Совина
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