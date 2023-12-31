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12:00, 31 декабря 2023Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что тревога во всех регионах страны была объявлена одновременно. Сигналы начали звучать около 11:42 мск.

30 декабря стало известно, что в десяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской и других областях.

До этого сообщалось, что в сторону Киева направляется рой ударных дронов. По данным военкоров, они подлетали со стороны Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

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