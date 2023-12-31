В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве вечером 31 декабря объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Тревога была объявлена в 19:29 по местному времени (20:20 по московскому). Помимо столицы страны, она действует в большинстве других регионов республики, кроме Сумской области и западных регионов.

Ранее днем 31 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Тревога во всех регионах страны была объявлена одновременно. Сигналы начали звучать около 11:42 по московскому времени.

