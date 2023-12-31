Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 31 декабря 2023Россия

Путин рассказал о стоящей перед Россией задаче в 2024 году

Путин: России предстоит идти вперед и созидать будущее
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

России предстоит созидать будущее, заявил президент страны Владимир Путин в новогоднем обращении, опубликованном на платформе Smotrim.ru.

2023 год уходит в историю, «а нам предстоит идти вперед», сказал глава государства.

Путин отметил, что в уходящем году была проделана большая работа, а граждане страны были тверды в отстаивании национальных интересов России, свободы и безопасности государства.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в видеообращении к россиянам заявил, что 2024 год должен стать годом окончательного разгрома неофашизма. Победу над врагами России Медведев назвал самой важной задачей, стоящей перед народом.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

      Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

      Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости Российской армии

      Россиянам перечислили самые полезные новогодние блюда

      Названы простые способы избавиться от вони в доме

      В Петербурге отказались от новогоднего концерта в поддержку Белгорода

      Путин рассказал о стоящей перед Россией задаче в 2024 году

      Три беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаковать российский регион

      Россиянам дали советы по выбору идеального ювелирного украшения в подарок

      Россиянам подсказали способы пережить резкое похолодание в Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости