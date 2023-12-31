Путин рассказал о стоящей перед Россией задаче в 2024 году

Путин: России предстоит идти вперед и созидать будущее

России предстоит созидать будущее, заявил президент страны Владимир Путин в новогоднем обращении, опубликованном на платформе Smotrim.ru.

2023 год уходит в историю, «а нам предстоит идти вперед», сказал глава государства.

Путин отметил, что в уходящем году была проделана большая работа, а граждане страны были тверды в отстаивании национальных интересов России, свободы и безопасности государства.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в видеообращении к россиянам заявил, что 2024 год должен стать годом окончательного разгрома неофашизма. Победу над врагами России Медведев назвал самой важной задачей, стоящей перед народом.