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16:00, 31 декабря 2023Россия

Путин в новогоднем обращении назвал героями бойцов СВО

Президент Путин поблагодарил и назвал героями бойцов СВО в новогоднем обращении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением, в котором поблагодарил бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В новогодней речи Путин назвал всех находящихся на боевом посту военных героями. Президент также подчеркнул, что участников СВО, сражающихся «на переднем крае борьбы за правду и справедливость», поддерживает вся страна. «Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил глава государства.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Его телетрансляция уже состоялась в дальневосточных регионах, где в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год.

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      Алиса Дмитриева
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