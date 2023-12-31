Путин в новогоднем обращении назвал героями бойцов СВО

Президент Путин поблагодарил и назвал героями бойцов СВО в новогоднем обращении

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением, в котором поблагодарил бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В новогодней речи Путин назвал всех находящихся на боевом посту военных героями. Президент также подчеркнул, что участников СВО, сражающихся «на переднем крае борьбы за правду и справедливость», поддерживает вся страна. «Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Его телетрансляция уже состоялась в дальневосточных регионах, где в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год.