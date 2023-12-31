Россиян призвали убрать из новогоднего меню три провоцирующих рак продукта

Онколог Каприн призвал отказаться от копченых продуктов, чтобы снизить риск рака

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о трех категориях продуктов в новогоднем меню, провоцирующих рак желудка и кишечника. Его слова приводит «Российская газета».

Врач призвал россиян убрать или хотя бы снизить количество копченой, острой и жирной пищи в рационе. По его словам, именно эти три категории продуктов существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка. Вместо них Каприн рекомендует есть больше овощей, фруктов и в целом стараться питаться сбалансированно, чтобы организм своевременно получал необходимые ему витамины и микроэлементы.

Также в новом году онколог предложил перестать заниматься самолечением и по возможности отказаться от вредных привычек. «Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии», — предупредил Каприн, подчеркнув, что именно эти привычки могут спровоцировать «поломку» организма.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем.

