Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:03, 31 декабря 2023Забота о себе

Россиян призвали убрать из новогоднего меню три провоцирующих рак продукта

Онколог Каприн призвал отказаться от копченых продуктов, чтобы снизить риск рака

Фото: Unsplash

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о трех категориях продуктов в новогоднем меню, провоцирующих рак желудка и кишечника. Его слова приводит «Российская газета».

Врач призвал россиян убрать или хотя бы снизить количество копченой, острой и жирной пищи в рационе. По его словам, именно эти три категории продуктов существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка. Вместо них Каприн рекомендует есть больше овощей, фруктов и в целом стараться питаться сбалансированно, чтобы организм своевременно получал необходимые ему витамины и микроэлементы.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Также в новом году онколог предложил перестать заниматься самолечением и по возможности отказаться от вредных привычек. «Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии», — предупредил Каприн, подчеркнув, что именно эти привычки могут спровоцировать «поломку» организма.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова предупредила, что систематическое переедание в новогодние праздники может спровоцировать пищевую зависимость и некоторые другие проблемы со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло ответ на удар ВСУ по Белгороду

      Мошенники обманули известную актрису на десятки тысяч рублей

      Лукашенко поручил подразделениям МВД Белоруссии нести службу в усиленном режиме

      Жителей российского региона призвали остаться дома на фоне удара по Белгороду

      Стало известно имя нового главы МИД Израиля

      Нарколог назвал безвредную для организма дозу алкоголя в новогоднюю ночь

      Российский актер признался в любви к двум советским фильмам

      Стало известно о пополнении украинской армии недавно мобилизованными

      Россиян призвали убрать из новогоднего меню три провоцирующих рак продукта

      На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости