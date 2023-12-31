Россиянам перечислили самые полезные новогодние блюда

Эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталья Тананакина перечислила россиянам самые полезные блюда, которые идеально впишутся в новогоднее меню. Ее слова цитируют «Известия».

Тананакина указала россиянам, что самыми полезными из привычных праздничных салатов будут греческий и винегрет. Оба этих блюда низкокалорийны и богаты витаминами и микроэлементами. Еще одним питательным салатом врач назвала «Капрезе» из томатов и моцареллы. «Из холодных закусок лидер по полезности — холодец. Из ингредиентов только мясо, бульон на кости и желатин с приправами. Блюдо обладает большим количеством легкоусвояемого белка и витаминов группы А и В, а значит, можно смело ставить это блюдо на стол», — добавила Тананакина.

При этом среди полезных горячих блюд эндокринолог выделила нежирные мясо или рыбу с перцем, запеченные в духовке с душистыми травами и небольшим количеством соли.

В заключение Тананакина подчеркнула, что даже оливье и другие новогодние блюда можно сделать безвреднее для здоровья. Для этого, по мнению врача, достаточно использовать при их приготовлении меньше масла, заменить колбасу на курицу, а покупной майонез — на домашний.

Ранее нутрициолог Анастасия Кондаурова предупредила, что далеко не все блюда, представленные на новогоднем столе, сочетаются с шампанским. К числу плохо сочетающихся с шампанским закусок она отнесла жирную жареную пищу, например, картофель или соленые продукты.