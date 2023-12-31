Россиянам подсказали способы пережить резкое похолодание в Новый год

Терапевт Сергей Яковлев, кардиолог Юрий Беленков и реабилитолог Александр Шишонин подсказали способы без проблем со здоровьем пережить резкое похолодание, ожидающееся в Новый год. Их рекомендации приводит издание aif.ru.

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Яковлев призвал россиян внимательно следить за своим самочувствием, так как в период резкой перемены погоды возможны скачки артериального давления. В случае ухудшения состояния здоровья он рекомендовал немедленно обратиться к врачу для коррекции терапии и, если нет противопоказаний, принимать витамины, особенно витамины С и D.

Также, по словам терапевта, в этот период необходимо контролировать питание, так как сбалансированный рацион, включающий овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты поможет организму лучше защититься от инфекций.

В свою очередь, кардиолог Беленков посоветовал не выбегать из-за стола на мороз и не бросаться в сугроб из сауны. Резкий перепад температур может привести к спазму кровеносных сосудов, который может закончиться инфарктом. Врач указал, что сердечно-сосудистая система лучше адаптируется к холоду, если человек при выходе на улицу будет одеваться по погоде.

При этом реабилитолог Шишонин подчеркнул: мороз не повод сидеть дома. Для профилактики заболеваний он рекомендовал обязательно гулять на свежем воздухе. «Ходьба — один из самых эффективных инструментов общего оздоровления организма. Для максимального эффекта от занятий необходимо ходить не менее часа шесть раз в неделю с одним днем отдыха», — объяснил Шишонин.

Ранее представители МЧС предупредили о внезапном изменении температуры в Москве. По данным ведомства, в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание — температура воздуха понизится сразу на 8-12 градусов. Также ожидается сильная гололедица.