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14:52, 29 декабря 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о резком изменении температуры в Новый год

МЧС: в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве понизится на 8-12 градусов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое похолодание — температура воздуха понизится сразу на 8-12 градусов. О внезапном изменении температуры жителей столицы предупредили в МЧС, пишет ТАСС.

Также в городе ожидается сильная гололедица. Москвичей попросили не использовать для обогрева не предназначенные для этого приборы. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию до идущих впереди автомобилей.

Ранее синоптики спрогнозировали, что на Новый год в Москве ожидается до минус 20 градусов. Холода в столице продержатся три-четыре дня, рассказал метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал до минус 14 градусов в новогоднюю ночь. Погода в праздник при этом будет соответствовать климатической норме.

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      Нина Ташевская
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