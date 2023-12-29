Москвичей предупредили о резком изменении температуры в Новый год

МЧС: в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве понизится на 8-12 градусов

В новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое похолодание — температура воздуха понизится сразу на 8-12 градусов. О внезапном изменении температуры жителей столицы предупредили в МЧС, пишет ТАСС.

Также в городе ожидается сильная гололедица. Москвичей попросили не использовать для обогрева не предназначенные для этого приборы. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию до идущих впереди автомобилей.

Ранее синоптики спрогнозировали, что на Новый год в Москве ожидается до минус 20 градусов. Холода в столице продержатся три-четыре дня, рассказал метеоролог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал до минус 14 градусов в новогоднюю ночь. Погода в праздник при этом будет соответствовать климатической норме.