Москвичам пообещали 20-градусные морозы в новогодние каникулы

Синоптик Шувалов: температура в Москве в каникулы упадет до минус 20 градусов

Температура в столице России в январские каникулы может опуститься до минус 20 градусов. Морозную погоду в первые дни Нового года москвичам в эфире «Радиоточки НСН» пообещал руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По словам синоптика, предсказать погоду на новогодние праздники в этот раз довольно сложно. Последние наблюдения показывают, что она будет переменчивой. До 30-31 декабря погода будет теплой с плюсовыми значениями температуры. Спустя пару суток столбики термометров резко опустятся. Холода в столице продержатся три-четыре дня, рассказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал до минус 14 градусов в новогоднюю ночь. Погода в праздник при этом будет соответствовать климатической норме.