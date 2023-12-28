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12:29, 28 декабря 2023Среда обитания

Москвичам пообещали 20-градусные морозы в новогодние каникулы

Синоптик Шувалов: температура в Москве в каникулы упадет до минус 20 градусов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Температура в столице России в январские каникулы может опуститься до минус 20 градусов. Морозную погоду в первые дни Нового года москвичам в эфире «Радиоточки НСН» пообещал руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По словам синоптика, предсказать погоду на новогодние праздники в этот раз довольно сложно. Последние наблюдения показывают, что она будет переменчивой. До 30-31 декабря погода будет теплой с плюсовыми значениями температуры. Спустя пару суток столбики термометров резко опустятся. Холода в столице продержатся три-четыре дня, рассказал метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал до минус 14 градусов в новогоднюю ночь. Погода в праздник при этом будет соответствовать климатической норме.

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      Виктория Клабукова
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