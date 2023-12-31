Россияне стали чаще ездить за рубеж

РБК: количество поездок россиян за рубеж выросло на 20 %

За год количество поездок россиян за границу увеличилось примерно на 20 процентов. О том, что граждане стали чаще бывать за рубежом, сообщают эксперты «РБК», ссылаясь на данные операторов сотовой связи.

По информации Tele2, в 2023 году число поездок выросло на 21 процент по сравнению с 2022 годом, по данным МТС — на 25 процентов, а по данным «МегаФона» — на 17 процентов. В МТС отметили, что среди путешествующих за границей клиентов увеличилась доля тех, кто выбирает страны дальнего зарубежья — на 39 процентов год к году, до 59 процентов.

Самой популярной среди россиян страной стала Турция. У МТС Travel на долю этой страны пришлось 23 процента всех поездок абонентов за границу, причем за год число поездок выросло на 14 процентов. Среди клиентов Tele2 интерес к Турции вырос похожим образом. На втором месте у Tele2 оказалась Абхазия, ставшая популярнее на три процента. МТС Travel также назвали среди востребованных направлений Белоруссию (плюс 12 процентов поездок), Абхазию (плюс 0,2 процента), ОАЭ (плюс 79 процентов) и Казахстан (плюс восемь процентов).

По данным «МегаФона», спрос на страны Латинской Америки вырос на 114 процентов. После них следуют страны Азии, в которые стали ездить на 60 процентов чаще. У Tele2 Куба стала популярнее в 2,7 раза, ОАЭ — на 86 процентов, а Египет — на 31 процент. В МТС Travel добавили, что после пандемии туристы вернулись в Юго-Восточную Азию — поездки туда за год участились в пять раз, а поток в Таиланд после возобновления прямого авиасообщения вырос в шесть раз.

В МТС Travel рассказали, что в первую десятку самых популярных стран вернулся Китай, число поездок куда выросло в восемь раз. Выросло и число поездок в страны Европы — за год прирост составил восемь процентов. Самой посещаемой европейской страной стала Италия — на нее пришелся один процент от поездок абонентов оператора за границу, а число поездок выросло на 30 процентов. Следом идут Франция, Испания и Германия. Самый значительный прирост потока показала Франция — плюс 61 процент.

Ранее стало известно, что российские туристические власти запланировали потратить на продвижение страны за рубежом в 2024 году 300-400 миллионов рублей.