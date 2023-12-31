Российский актер признался в любви к двум советским фильмам

Актер Жизневский: готов в сотый раз смотреть два советских фильма

Российский актер Тихон Жизневский заявил о готовности «в сотый раз» пересмотреть советские фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Бриллиантовая рука». О любви к этим кинокартинам он признался в интервью РИА Новости.

По словам артиста, он с удовольствием смотрит эти кинокартины каждый раз, когда они появляются на экране. «Это кинематограф на века», — подчеркнул Жизневский.

Ранее стало известно, что звезды российской эстрады споют на французском языке. Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, IOWA и другие исполнят композиции в новогоднем фильме «Я тебя люблю — Je t'aime». Также в фильме будут показаны пародии на популярные кинокартины времен СССР.