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05:23, 20 декабря 2023Культура

Российские звезды запоют на французском языке в новогоднем фильме

Орбакайте, Ревва и Агутин споют на французском в кино «Я тебя люблю — Je t'aime»
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании новогоднего фильма под названием «Я тебя люблю — Je t'aime». Об этом пишет РБК.

В картине звезды споют свои песни на французском языке в аранжировках в стиле французской эстрады 1960-1970-х годов. В черно-белом кино с винтажными костюмами и разноплановыми декорациями будут показаны пародии на сцены из популярных советских картин: «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», »Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Главные роли в фильме исполнят Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Юрий Чурсин, Максим Матвеев, Марина Александрова, Александр Робак и другие. Премьера ожидается 28 декабря.

Ранее сообщалось, что популярная новогодняя комедия «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли пропала из российских онлайн-кинотеатров. Право на доступ к комедии истекло еще в феврале этого года из-за ухода студии Disney из России. Пропажу картины заметили не сразу, так как интерес к ней среди пользователей обычно возрастает в канун Нового года.

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      Марина Совина
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