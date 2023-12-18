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14:07, 18 декабря 2023Культура

Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

Фильм «Один дома» исчез из онлайн-кинотеатров «Иви», Wink и «Кинопоиск»

Кадр: фильм «Один дома»

Популярная новогодняя комедия «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли пропала из российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Отсутствие доступа к покупке и просмотру фильма заметили пользователи таких платформ, как «Иви», Wink и «Кинопоиск». Представители «Иви» рассказали, что картина исчезла из-за истечения прав на показ. Отмечается, что право на доступ к комедии истекло еще в феврале этого года из-за ухода студии Disney из России. Пропажу картины заметили не сразу, так как интерес к ней среди пользователей обычно возрастает в канун Нового года.

По данным портала, из онлайн-кинотеатров также исчезли серия фильмов о Гарри Поттере, «Хроники Нарнии», «Духи Рождества» и «Крепкий орешек».

В ноябре стало известно, что исполнитель главной роли в серии фильмов «Один дома», актер Маколей Калкин получит звезду на голливудской «Аллее славы»

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      Анастасия Астахова
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