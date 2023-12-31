Сайт белорусского госагентства БелТА подвергся кибератаке

ТАСС: сайт белорусского госагентства БелТА подвергся атаке хакеров

Сайт белорусского государственного агентства БелТА подвергся атаке хакеров. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предоставленной корреспондентом агентства информации, около 13:50 на сайте БелТА было опубликовано несколько сообщений антиправительственного характера. В одном из них также утверждалось, что с сайта было выкачено 90 гигабайт данных.

По состоянию на 18:30 по московскому времени доступ к сайту не восстановлен.

В середине декабря стало известно о сбое в работе сайта Кремля. Некорректная работа ресурса выражалась в медленной загрузке интернет-страниц или невозможности их просмотреть.

