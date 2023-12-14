Стало известно о сбое в работе сайта Кремля
В работе сайта Кремля произошел сбой
В работе официального сайта Кремля kremlin.ru произошли перебои. Об этом сообщает Baza в Telegram.
Стало известно, что сайт плохо загружается или открывается не с первого раза.
Больше всего проблем наблюдается, если открыть сайт с персонального компьютера. По предварительным данным, сайт подвергся атаке.
В сентябре власти Крыма заявили о беспрецедентной кибер-атаке. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что были атакованы крымские интернет-провайдеры.
Ранее в сентябре сообщалось о масштабной хакерской атаке на крымские сайты. Крючков отметил, что кибернападения пострадали сайты госорганов и СМИ Крыма.
В июне трансляцию нескольких телеканалов в Крыму взломали. По взломанным каналам показали видео о контрнаступлении украинской армии.