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21:55, 31 декабря 2023Интернет и СМИ

Сотрудники немецкого телеканала попали под обстрел в отеле Харькова

Сотрудники и переводчик телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове
СюжетРоссийские войска

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Сотрудники и переводчица телеканала ZDF попали под обстрел в Харькове. Об этом сообщается на сайте немецкого СМИ.

Они находились в отеле «Харьков Палас» во время российского удара, который, по данным Минобороны, был нанесен по иностранным наемникам и офицерам Главного управления разведки (ГУР) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Телеканал уточнил, что пострадала переводчица, у нее зафиксированы переломы. Она получила травму в холле отеля и, как позже выяснилось, у нее сломано ребро и три позвонка, уточнила репортер ZDF Алисия Юнг.

«Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», — добавила журналистка.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по объектам на Украине после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Военные ударили по гостиничному комплексу «Харьков Палас», в котором находились представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании теракта в Белгороде. В ведомстве также заявили о ликвидации представителей руководящего состава Службы безопасности Украины (СБУ) и иностранных наемников.

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      Марина Совина
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