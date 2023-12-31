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22:37, 31 декабря 2023Экономика

Соцсеть X резко подешевела

Axios: соцсеть X подешевела на 71 процент под руководством Маска
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Инвестор покупки американским миллиардером Илоном Маском социальносй сети X (бывший Twitter) заявил, что компания после сделки подешевела на 71 процент. Об этом пишет портал Axios.

Отмечается, что компания Fidelity хоть и помогла бизнесмену купить соцсеть, не владеет точной финансовой информацией, несмотря на наличие акций компании. По данным портала, другие акционеры могут оценивать стоимость соцсети иначе.

По мнению авторов, более 10 процентов в цене X могла потерять, когда Маск раскритиковал рекламодателей, которые отказались от сотрудничества с соцсетью из-за слов предпринимателя о евреях.

В ноябре Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

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      Марина Совина
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