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07:17, 31 декабря 2023Мир

Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг

Экс-советник Обамы: недопуск Трампа до выборов президента разорвет США на части
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Возможное отстранение бывшего президента США Дональда Трампа от участия в президентских выборах «разорвет страну на части». Такой шаг, способный уничтожить США, назвал CNN бывший экс-советник бывшего американского лидера Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

Он высказал сомнения относительно недопуска Трампа. «Я думаю, это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него», — заявил Аксельрод.

Бывший советник Обамы обратил внимание, что попытки отстранить Трампа привели к тому, что после предъявления различных обвинений экс-глава Белого дома лишь набрал в популярности. Поэтому, подчеркнул Аксельрод, демократам придется одолеть Трампа на выборах.

Ранее стало известно, что Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Верховный суд штата Колорадо также запретил экс-главе Белого дома участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

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      Марина Совина
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