Стало известно о пополнении украинской армии недавно мобилизованными

Советник главы ДНР Гагин: Украина отправила новые подразделения под Донецк

Украина отправила под Донецк несколько новых военных подразделений, состоящих из недавно мобилизованных солдат. О пополнении в украинской армии сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Несколько дней назад стало известно, что Киев перебросил под Донецк несколько подразделений. В основном все мобилизованы совсем недавно, без опыта», — заявил Гагин в разговоре с агентством.

Он также подчеркнул, что основную часть мобилизованных сразу отправили на линию боевого соприкосновения. Малая часть из них размещена на второй и третьей линии обороны.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация в стране замедлилась. Он рассказал, что мобилизованных граждан будут ставить на место срочников, заканчивающих службу. По словам Костенко, это может стать большой проблемой.