Депутат Рады Костенко: процесс мобилизации на Украине заметно замедлился

Процесс мобилизации граждан Украины в ряды ВСУ в последнее время заметно замедлился. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает агентство «Укринформ».

«На место срочников, поскольку Министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные. Государству нужно будет набирать мобилизованных в соответствии с количеством уволенных срочников», — отметил он.

По словам депутата, «это может стать большой проблемой», так как мобилизация в последнее время замедлилась. Костенко отметил, что сейчас при разработке законопроекта о мобилизации обсуждается вопрос об увольнении срочников, которых призвали в ряды армии страны до начала спецоперации.

Депутат предположил, что Украина может столкнуться с тем, что будут «не боевые подразделения пополнять или формировать, а просто ставить людей на места срочников», которые занимались охраной объектов в тыловых частях.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. В частности, эксперт заявил о риске гражданской войны на Украине из-за мобилизации и подчеркнул, что «все события» будут влиять на начало конфликта.

По мнению эксперта, украинские власти намерены продолжать военные действия, несмотря на возможное прекращение поставок средств и оружия от западных стран.

Кроме того, ранее генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко рассказал, что в ВСУ не знают, откуда можно набрать 500 тысяч человек в рамках государственного плана о мобилизации.