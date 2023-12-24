На Украине заявили о риске гражданской войны из-за мобилизации

Соскин заявил о риске гражданской войны на Украине из-за мобилизации

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин заявил о риске гражданской войны на Украине из-за мобилизации и подчеркнул, что «все события» будут влиять на начало конфликта.

«Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — отметил он.

По мнению эксперта, украинские власти намерены продолжать военные действия, несмотря на возможное прекращение поставок средств и оружия от западных стран. Поэтому в стране усилили набор мужчин и женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы отправлять их на фронт. Соскин предупредил, что, как только станут задерживать украинцев, начнется стихийное сопротивление.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар призвал Украину готовиться к тотальной мобилизации. По его мнению, 2024 год для Киева станет сложнее, чем 2022-й и 2023-й вместе взятые.