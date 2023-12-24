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23:19, 24 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о риске гражданской войны из-за мобилизации

Соскин заявил о риске гражданской войны на Украине из-за мобилизации

Фото: Unsplash

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией и усилить мобилизацию. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Соскин заявил о риске гражданской войны на Украине из-за мобилизации и подчеркнул, что «все события» будут влиять на начало конфликта.

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«Денег все равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — отметил он.

По мнению эксперта, украинские власти намерены продолжать военные действия, несмотря на возможное прекращение поставок средств и оружия от западных стран. Поэтому в стране усилили набор мужчин и женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы отправлять их на фронт. Соскин предупредил, что, как только станут задерживать украинцев, начнется стихийное сопротивление.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар призвал Украину готовиться к тотальной мобилизации. По его мнению, 2024 год для Киева станет сложнее, чем 2022-й и 2023-й вместе взятые.

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      Марина Совина
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