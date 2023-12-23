«У нас нет столько денег и ресурсов» Украинский командир предсказал завершение военных действий переговорами

Офицер ВСУ Самовар: Украине следует готовиться к тотальной мобилизации

Украине следует готовиться к тотальной мобилизации. По мнению начальника службы авиации и противовоздушной обороны 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Самовара, страну ждет крайне тяжелая зима.

Командир считает, что 2024 год для Киева будет сложнее, чем 2022-й и 2023-й вместе взятые.

В ВСУ предсказали возможный успех России

Самовар предположил, что, если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха. Он подчеркнул, что у Украины нет такого мобилизационного потенциала, большого количества денег и ресурсов.

Я считаю, что эта война закончится, и как любая война в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции Василий Самовар начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Представитель украинской армии добавил, что военнослужащим необходимо тренироваться и готовиться к тяжелой зиме.

Киев планирует мобилизовать уехавших за рубеж украинцев

Министр обороны республики Рустем Умеров доложил ранее, что киевские власти планируют в 2024 году мобилизовать граждан, покинувших страну после начала военных действий. Глава оборонного ведомства пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться, но не уточнил, какими именно они будут.

В свою очередь депутат Верховной Рады Вадим Ивченко допустил, что предложение по мобилизации мужчин с Украины за границей представят в январе. Он отметил, что нахождение за рубежом военнообязанных граждан страны станет преступлением

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что скрывающихся от мобилизации за рубежом украинцев стоит лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они находятся. Он видит необходимость обсуждения данной идеи на уровне Генштаба, Минобороны и других министерств, в том числе МИД республики.

Фото: Alina Smutko /Reuters

Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. Он добавил, что пока не принял решение, указав, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации. Военноначальник частично раскритиковал документ, отмечая, что отдельные моменты «не отвечают интересам ВСУ». В частности, главком украинской армии выступил против мобилизации женщин, установления четких сроков отпусков и ротаций военнослужащих, а также освобождения от призыва инвалидов второй группы.