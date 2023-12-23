Командир ВСУ призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации

Командир ВСУ Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации

Украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар, чьи слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, 2024 год будет сложнее, чем 2022 и 2023 вместе взятые. Он также отметил, что в случае, если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха.

Помимо того, Самовар подчеркнул, что у Украины нет такого мобилизационного потенциала и столько денег и ресурсов, как у России.

Ранее газета Washington Post заявила, что украинские военные пожаловались на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в беседе с изданием рассказал, что «ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации».