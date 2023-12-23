Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 23 декабря 2023Россия

Командир ВСУ призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации

Командир ВСУ Самовар призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцам следует готовиться к тотальной мобилизации. Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Самовар, чьи слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, 2024 год будет сложнее, чем 2022 и 2023 вместе взятые. Он также отметил, что в случае, если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха.

Помимо того, Самовар подчеркнул, что у Украины нет такого мобилизационного потенциала и столько денег и ресурсов, как у России.

Ранее газета Washington Post заявила, что украинские военные пожаловались на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в беседе с изданием рассказал, что «ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации».

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Прибалтике приготовились выдать Украине беженцев для мобилизации. Киев хочет наказывать скрывающихся за рубежом мужчин

      В России отправили на испытания ракету-носитель

      В Госдуме порассуждали об отправке на СВО пришедшего голым на вечеринку рэпера

      Коллеги обвиняемого в утечке документов Пентагона раскрыли подробности о нем

      Премьер Словакии заявил о преимуществе России на переговорах с Украиной

      Российского певца отказались впускать в Молдавию

      Командир ВСУ призвал украинцев готовиться к тотальной мобилизации

      Пьяного пассажира задержали в российском аэропорту за дебош в самолете

      В российском регионе предложили ввести запрет на телефоны в школах для учителей

      Посол заявил о вынужденном сохранении контактов России и ФРГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости