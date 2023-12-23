Солдаты ВСУ пожаловались на тотальную усталость

WP: солдаты ВСУ жалуются, что одной мотивации им для наступления мало

Украинские военные пожаловались на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Об этом пишет газета Washington Post.

Один из украинских военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в беседе с изданием рассказал, что «ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации».

Уточняется, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил лишать скрывающихся от мобилизации за рубежом украинцев вида на жительство стран, в которых они находятся. По его словам, необходимо создать комплекс инструментов, которые дадут возможность находящимся за границей украинцам «принять соответствующие решения».