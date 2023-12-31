Российские танкисты уничтожили немецкий танк Leopard

МО: танкисты ВС РФ уничтожили танк Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций

Танкисты ВС России уничтожили немецкий Leopard и вытеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций. Об этом сообщило Минобороны, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина оборонял один из населенных пунктов, когда превосходящие силами украинские военные попытались прорвать оборонительный рубеж при поддержке танков и боевых машин пехоты (БМП). Отражая атаку, Потехин боевой машиной проделал проход в минно-взрывном заграждении ВСУ. В результате танк вышел на огневую позицию и прямой наводкой нанес поражение противнику, вынудив его отступить.

Сменив огневую позицию, наводчик-оператор заметил выезжающий с лесополосы танк ВСУ Leopard. После согласования командованием, экипаж танка Потехина применил боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью и уничтожил немецкий танк, а также большое количество живой силы противника.

Ранее наводчик-оператор танка с позывным Треха рассказал о работе российских танкистов роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». По его словам, военные наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) только с закрытых позиций.