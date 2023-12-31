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18:03, 31 декабря 2023Россия

Три беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаковать российский регион

Минобороны: три украинских беспилотника сбиты в небе над Ростовской областью

Фото: РИА Новости

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты в небе над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале министерства.

Дроны были уничтожены около 17:40 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Сбитые БПЛА относятся к числу беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны. Целями беспилотников были объекты на территории России, подчеркнули там.

Утром 31 декабря еще один украинский дрон был сбит в небе над Курской областью.

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      Алан Босиков
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