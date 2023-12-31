Умер актер из «Бэтмен: Начало»

Актер из «Бэтмен: Начало» Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет

В Великобритании скончался британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщает Sky News.

Артисту, сыгравшему в более чем 130 фильмах и сериалах, было 75 лет. Среди прочего, он отметился ролями в картинах «Бэтмен: Начало», «Майкл Клейтон» и «Рок-н-рольщик». Широкой публике актер стал известен в 1997 году, после выхода на экраны комедии «Мужской стриптиз».

За свою карьеру Уилкинсон дважды номинировался на кинопремию «Оскар».

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