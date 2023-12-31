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01:57, 31 декабря 2023Культура

Умер актер из «Бэтмен: Начало»

Актер из «Бэтмен: Начало» Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Великобритании скончался британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщает Sky News.

Артисту, сыгравшему в более чем 130 фильмах и сериалах, было 75 лет. Среди прочего, он отметился ролями в картинах «Бэтмен: Начало», «Майкл Клейтон» и «Рок-н-рольщик». Широкой публике актер стал известен в 1997 году, после выхода на экраны комедии «Мужской стриптиз».

За свою карьеру Уилкинсон дважды номинировался на кинопремию «Оскар».

26 декабря на 87-м году жизни умер актер Ричард Франклин, известный по сериалам «Ферма Эммердейл» и «Доктор Кто»

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      Марина Совина
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