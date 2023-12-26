Daily Mail: на 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Франклин

В Великобритании на 87-м году жизни умер актер Ричард Франклин, известный по сериалам «Ферма Эммердейл» и «Доктор Кто». Об этом пишет Daily Mail.

«С большой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостями о его кончине сегодня рано утром. Ричард мирно скончался во сне», — сообщил театральный режиссер Лиам Радден.

Поклонники «Доктора Кто» помнят Франклина по роли капитана Майка Йейтса. Он играл в сериале с 1971 по 1974 года, появляясь в различных спин-оффах или дополнительных сериях.

Ранее на 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман. В фильмографии Терренса Хардимана более 85 проектов в числе которых — «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Корона» и другие.