Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:54, 10 мая 2023Культура

Умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман

На 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман

Фото: Simon James / Wikipedia

На 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.

Причины смерти артиста не раскрываются.

В фильмографии Терренса Хардимана было более 85 проектов в числе которых — «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Брат Кадфаэль», «Корона», «Пуаро», «Агата Рэйзин», «Навстречу шторму», «Чисто английские убийства» и многие другие.

Одной из наиболее ярких ролей в карьере актера стала роль демона-директора в сериале The Demon Headmaster, выходившего на экраны с 1996-го по 1998 год. Артист также сыграл в эпизоде продолжения шоу в 2019 году.

Помимо съемок в телевизионных проектах, Хардиман работал в театре, а также озвучил более сотни аудиокниг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Комментарии отключены
Последние новости
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?
В Госдуме оценили скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман
Минтранс сообщил о подготовке авиакомпаний РФ к возобновлению полетов в Грузию
Российский посол вызван в МИД Польши
Жена Дмитрия Тарасова сделала пластику груди и описала ее фразой «будто родила»
В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
Избитая отцом поленом по голове двухлетняя девочка умерла в российской больнице
В Молдавии назвали запрет георгиевских лент проявлением демократии
Появилось видео с места смертельного пожара в московской многоэтажке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.