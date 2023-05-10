На 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман

На 87-м году жизни умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.

Причины смерти артиста не раскрываются.

В фильмографии Терренса Хардимана было более 85 проектов в числе которых — «Мисс Марпл: Забытое убийство», «Ганди», «Брат Кадфаэль», «Корона», «Пуаро», «Агата Рэйзин», «Навстречу шторму», «Чисто английские убийства» и многие другие.

Одной из наиболее ярких ролей в карьере актера стала роль демона-директора в сериале The Demon Headmaster, выходившего на экраны с 1996-го по 1998 год. Артист также сыграл в эпизоде продолжения шоу в 2019 году.

Помимо съемок в телевизионных проектах, Хардиман работал в театре, а также озвучил более сотни аудиокниг.