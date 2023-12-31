В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков в 11:13 по мск. Сирена ракетной опасности была запущена ранее в воскресенье, 31 декабря, в 10:43. После объявления о запуске губернатор региона призвал местных жителей спуститься в укрытие.

30 декабря стало известно, что Белгород попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. Следственный комитет классифицировал ракетный удар по мирному городу как теракт. Известно, что в результате атаки пострадали более ста человек, десятки из них находятся в тяжелом состоянии.