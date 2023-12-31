В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он также добавил, что все жители должны спуститься в укрытие.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что Белгород попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По факту обстрела Белгорода возбуждено несколько уголовных дел. Следственный комитет классифицировал ракетный удар по мирному городу как теракт.

Обстрел города велся с территории Харьковской области. Стало известно, что с дальнего расстояния город был атакован ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства.