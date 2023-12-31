В Европе заявили о возвращении Украины к словам России о переговорах

TVL: после неудач ВСУ на Украине вспомнили про слова России о переговорах

На Украине вернулись к словам России о переговорах после того, как Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте. Об этом сообщает французский телеканал TVL.

Европейский эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс заявил, что власти Киева не могут объяснить населению отступление армии, а также большие потери.

При этом, отметил Каррес, украинское население вспомнило слова Москвы о готовности к переговорам сразу после начала российской спецоперации.

Эксперт также выразил уверенность в том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными из генерального штаба появились разногласия, отношения между ними ухудшились.

Ранее в США призвали Украину задуматься о том, какие выгоды может принести ей мир с Россией. В газете The New York Times убеждены, что таким образом можно остановить кровопролитие на поле боя.