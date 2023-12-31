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19:55, 31 декабря 2023Мир

В Германии сорвали попытку нападения на Кельнский собор

В Германии задержали трех подозреваемых в попытке нападения на Кельнский собор

Фото: Thomas Banneyer / Globallookpress.com

В Германии задержали еще трех человек по подозрению в попытке нападения на знаменитый Кельнский собор, сообщает Welt.

Три человека были задержаны утром 31 декабря. Сообщается, что они являются частью более крупной сети в нескольких странах. Нападение они предполагали совершить с использованием автомобиля.

ТАСС со ссылкой на агентство DPA называет задержанных исламистами и добавляет, что они планировали теракты также в Вене и Мадриде. 26 декабря сообщалось о задержании первого подозреваемого в попытке теракта. Отмечается, что это уроженец Таджикистана.

Кельнский собор входит в тройку самых высоких церквей мира и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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      Антон Похиляк
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