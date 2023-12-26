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22:14, 26 декабря 2023Мир

В Германии задержали подозреваемого в подготовке к нападению на собор

В ФРГ задержали подозреваемого в подготовке к нападению на Кельнский собор

Фото: Michaela Rehle / Reuters

В городе Везель на западе Германии полицейские задержали подозреваемого в подготовке к нападению на Кельнский собор, сообщает агентство DPA.

Уточняется, что в одной из квартир города был проведен обыск, по результатам которого были задержаны пятеро мужчин, четырех из которых позднее освободили. Уроженец Таджикистана остался под стражей в целях безопасности, поскольку в отношении него у полиции имелись данные, которые имели отношение к государственной безопасности. В Окружном суде Оберхаузена рассказали, что подозреваемый задержан до 7 января.

Ранее стало известно, что участников туристического клуба из ФРГ приняли за нелегальных мигрантов и попытались задержать.

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      Марина Совина
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